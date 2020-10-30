المصري يهزم وادي دجلة بثنائية في آخر جولات الدوري الممتاز

إختتم فريق المصري البورسعيدي مشوارة ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 بتحقيق الفوز علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم علي ملعب ستاد برج العرب.

وسجل المصري هدفيه خلال شوط اللقاء الأول، حيث افتتح إسلام عطية التهديف مبكراً

في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، قبل أن ينجح أحمد جمعة في اضافة ثاني أهداف الفريق البورسعيدي في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني ضغط فريق وادي دجلة بحثاً عن التعادل وأهدر أحمد سعيد

فرصة محققة لتقليص الفارق في الدقيقة 59 بعد أن أهدر ركلة جزاء.

ونجح الفريق الدجلاوي في تقليص النتيجة في أولي دقائق الوقت بدل الضائع عن طريق حسام الريالي لتصبح النتيجة تقدم المصري 2-1.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري الي 34 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 35 في المركز 15.