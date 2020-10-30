مؤمن زكريا مفاجأة احتفالية تتويج الأهلي بالدوري

قرر مسؤولو النادي الأهلي دعوة مؤمن زكريا نجم الفريق لحضور مباراة طلائع الجيش غداً السبت في ختام الدوري الممتاز. الممتاز. ووافقت الشركة الراعية للنادي الأهلي على فكرة دعوة مؤمن زكريا لاحتفالية التتويج ببطولة الدوري الممتاز. ببطولة الدوري الممتاز. وسيكون مؤمن زكريا مفاجأة حفل التتويج للنادي الأهلي في ظل محاولات إدارة ولاعبي القلعة الحمراء لدعم اللاعب في محنته الصحية التي يمر بها.

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