اقبال كثيف علي أهلي الجزيرة للإحتفال بالمولد النبوي

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة شهد مساء اليوم، الجمعة، إقبالًا كثيفًا على احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، التي نظمتها لجنة المرأة برئاسة أنهار قنديل، بالتعاون مع اللجنة العليا للجان، برئاسة

وليد مبروك، وتحت إشراف الإدارة التنفيذية للنادي. أقيمت الاحتفالية أمام الشاشة الرئيسية وسط حضور كثيف من أعضاء النادي، الذين حرصوا على الوجود مبكرًا لمشاهدة فقرات الحفل المتنوعة.

تضمنت فقرات الاحتفالية إقامة ندوة دينية للدكتورة نادية عمارة التى تسلمت خلالها درع النادي، بالإضافة إلى فقرة الإنشاد الديني لمنشد العرب محمود هلال، وفقرة خاصة للتنورة، مع الاستماع إلى عدد من الأغاني الوطنية للمطربة الصاعدة أمل محمد.