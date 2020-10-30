شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة شهد مساء اليوم، الجمعة، إقبالًا كثيفًا على احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، التي نظمتها لجنة المرأة برئاسة أنهار قنديل، بالتعاون مع اللجنة العليا للجان، برئاسةوليد مبروك، وتحت إشراف الإدارة التنفيذية للنادي. أقيمت الاحتفالية أمام الشاشة الرئيسية وسط حضور كثيف من أعضاء النادي، الذين حرصوا على الوجود مبكرًا لمشاهدة فقرات الحفل المتنوعة.
تضمنت فقرات الاحتفالية إقامة ندوة دينية للدكتورة نادية عمارة التى تسلمت خلالها درع النادي، بالإضافة إلى فقرة الإنشاد الديني لمنشد العرب محمود هلال، وفقرة خاصة للتنورة، مع الاستماع إلى عدد من الأغاني الوطنية للمطربة الصاعدة أمل محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر اقبال كثيف علي أهلي الجزيرة للإحتفال بالمولد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.