وزير الرياضة يتواصل هاتفيا مع رئيس الكاف للاطمئنان على صحته عقب إصابته بكورونا

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع السيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة وذلك للاطمئنان على استقرار حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا خاصة فى ظل تواجده حاليا بالقاهرة وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات المصرية لتلقي العلاج والرعاية الصحية. فى ظل تواجده حاليا بالقاهرة وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات المصرية لتلقي العلاج والرعاية الصحية. وأكد صبحي خلال الاتصال على حرص الوزارة على التواصل المستمر مع ممثلي مختلف الهيئات ممثلي مختلف الهيئات الرياضية الدولية والقارية وخاصة تلك التى تحتضنها مصر . مشيرا إلى تمنياته بسرعة تعافي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فى ظل تلقيه العلاج من خلال المنظومة الصحية المصرية المتميزة وسمعتها الطيبة خاصة فيما يتعلق بمكافحة وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

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