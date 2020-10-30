الفيصلي يفوز على الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين

حقق فريق الفيصلي فوزا مهما على نظيره فريق الوحدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الملك مدينة عبد العزيز الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021

أفتتح أهداف اللقاء لاعب الوحدة يوسف نياكاتى في الدقيقة ٦ من زمن اللقاء، بينما أحرز ثنائية الفيصلي كلا من جوليو تفاريس وعبد الله القحطاني في الدقيقتين ١٩، ٧٥ من زمن اللقاء .

بهذة النتيجة يحتل نادي الفيصلي

المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٧ نقاط، في حين يأتي نادي الوحدة في المركز العاشر برصيد ٣ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقي مباريات المسابقة .

يستعد فريق الفيصلي لمواجهة نظيره فريق ضمك يوم الجمعة ٦ نوفمبر، بينما يستضيف فريق الوحدة نظيره فريق الرائد يوم الخميس ٥ نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين .