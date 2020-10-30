المصري يتقدم على وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق المصري البورسعيدي الشوط الأول متقدمًا على فريق وادي دجلة بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهم على ملعب ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوريالمصري الممتاز لكرة القدم .
سجل إسلام عطية هدف المصري الوحيد في نصف اللقاء الأول بوقت مبكر للغاية وذلك بالدقيقة السابعة، ثم حاولالضيوف إدراك هدف التعادل في أكثر من محاولة فشلت جميعها، ونجح الفريق البورسعيدي في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية الشوط .
المباراة منقولة عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني، ويقددها الحكم إبراهيم نور الدين .
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