الامارات | الشارقة يكرس عقدة العين في "دار الزين" ويدق ناقوس الخطر لبيدرو

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يكرس عقدة العين في "دار الزين" ويدق ناقوس الخطر لبيدرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فريق الشارقة على سجله الخالي من الهزائم في "دار الزين" للعام الرابع على التوالي وذلك بعد فوزه مساء اليوم بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعته بفريق العين على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ولم يخسر "الملك" في "دار الزين" في أخر 4 سنوات على مستوى الدوري، إذ انتهت مباراتين بالتعادل في حين فاز الشارقة في مباراة بنتيجة 2-1، فيما يعود آخر فوز للعين على ملعبه ليوم 17/ديسمبر/2016 حينما انتصر وقتها بثلاثية نظيفة.

وعاد "الملك" لصدارة ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط متساوياً مع بني ياس، بينما بقي "الزعيم" في المركز الثامن بأربع نقاط.

وسجل أهداف الشارقة كايو لوكاس "د16" وإيجور كورنادو "د 30"، في حين جاء هدف العين الوحيد بواسطة محمد شاكر "د84".

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ودقت الخسارة ناقوس الخطر لدى مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل الذي بات مطالباً بردة فعل سريعة لإعادة الفريق للطريق الصحيح قبل الابتعاد عن الصدارة.

وتنتظر الفريق مهمة صعبة بعد أيام في كأس الخليج العربي أمام خورفكان إذ يحتاج لـ"ريمونتادا" من أجل العبور للدور الثاني.

وكان الفريق قد خسر لقاء الذهاب على ملعبه 2-4 وهو ما سيجعله مطالباً بالفوز بثلاثية نظيفة ليحصل على بطاقة التأهل.

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