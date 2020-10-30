شكرا لقرائتكم خبر عن يتلقى العلاج بأحد المستشفيات المصرية.. وزير الرياضة يطمئن على رئيس «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بالسيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الجمعة، وذلك للاطمئنان على استقرار حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا، خاصة في ظل تواجده حاليًا بالقاهرة وتلقيه العلاج والرعاية الصحية بأحد المستشفيات المصرية.

وأكد صبحي، خلال الاتصال، حرص الوزارة على التواصل المستمر مع ممثلي مختلف الهيئات الرياضية الدولية والقارية، وخاصة تلك التي تحتضنها مصر.

وأشار إلى تمنياته بسرعة تعافي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في ظل تلقيه العلاج من خلال المنظومة الصحية المصرية المتميزة وسمعتها الطيبة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.