شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يفتح النار على ثنائي الأهلي السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رمضان صبحي، واصفاً رحيله لصفوف بيراميدز بـ«الطعنة».

وقال جمعة في تصريحات إذاعية مع الإعلامي محمد سعدون الكوراي:«رمضان صبحي طعن الأهلي بانتقاله لبيراميدز، بعدما اتفق النادي الأحمر معه على كافة بنود التعاقد».

وواصل جمعة: «الأهلي لم يقصر مع حسام عاشور بل أراد تكريمه بالشكل اللائق، ولكن اللاعب أصر على أن يُظهر للجميع الأهلي في صورة ضعف».

وأنهى تصريحاته: «عاشور لم يكن له دوراً مؤثراً مع الأهلي خلال آخر 4 سنوات، وتغضبني تصريحاته بشدة».