شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يفتح النار على ثنائي الأهلي السابق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رمضان صبحي، واصفاً رحيله لصفوف بيراميدز بـ«الطعنة».
وقال جمعة في تصريحات إذاعية مع الإعلامي محمد سعدون الكوراي:«رمضان صبحي طعن الأهلي بانتقاله لبيراميدز، بعدما اتفق النادي الأحمر معه على كافة بنود التعاقد».
وواصل جمعة: «الأهلي لم يقصر مع حسام عاشور بل أراد تكريمه بالشكل اللائق، ولكن اللاعب أصر على أن يُظهر للجميع الأهلي في صورة ضعف».
وأنهى تصريحاته: «عاشور لم يكن له دوراً مؤثراً مع الأهلي خلال آخر 4 سنوات، وتغضبني تصريحاته بشدة».
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