شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن مشاركة سموحة في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في منافسات البطولة العربية وتمثيل مصر بالنسخة المقبلة.
وكتب عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سموحة خامس الدوري العام رسميا، وسيشارك في البطولة العربية ممثلًا للكرة المصرية».
وكان اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، أكد على وجود مفاضلة بين اختيار بطل كأس مصر أو الفريق صاحب الترتيب الخامس بالدوري من أجل تمثيل مصر في النسخة القادمة من كأس الأندية العربية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,209
-
تعافي
99,273
-
وفيات
6,247
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر يعلن مشاركة سموحة في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.