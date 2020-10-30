شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن مشاركة سموحة في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في منافسات البطولة العربية وتمثيل مصر بالنسخة المقبلة.

وكتب عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سموحة خامس الدوري العام رسميا، وسيشارك في البطولة العربية ممثلًا للكرة المصرية».

وكان اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، أكد على وجود مفاضلة بين اختيار بطل كأس مصر أو الفريق صاحب الترتيب الخامس بالدوري من أجل تمثيل مصر في النسخة القادمة من كأس الأندية العربية.