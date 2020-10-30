شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب النصر السعودي قبل مواجهة الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت تقارير صحفية سعودية بإصابة عبدالله الخيبري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وعايض القحطاني، مدير الكرة، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وأشارت التقارير إلى أن المسحة الطبية التي أجريت للخيبري والقحطاني، اليوم الجمعة، أثبت إيجابيتها.
ويلعب النصر مباراته أمام الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مساء الأحد، بمنافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
وخسر النصر أول مباراتين له بالدوري السعودي هذا الموسم، قبل أن ينتزع بطاقة الترشح لنصف نهائي كأس الملك، الثلاثاء الماضي، في مواجهة أهلي جدة.
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