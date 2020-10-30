شكرا لقرائتكم خبر عن قائد ليفربول عن تسجيل صلاح 100 هدف: «واقعة لا تحدث إلا في ‏البلاي ستيشن»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغزّل جوردان هندرسون، نجم وقائد فريق نادي ليفربول الانجليزي، في زميله الدولي المصري محمد صلاح، وما يقدمه بقميص الريدز منذ انضمامه في صيف 2017.

وقال هندرسون، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: «أرقام محمد صلاح تبدو لي مذهلة بعدما نجح في إحراز 100 هدف في 159 مباراة».

وواصل: «أرقام صلاح الخاصة بالتسجيل لا تحدث إلا في البلاي ستيشن وفي الألعاب الإلكترونية».

وأنهى تصريحاته قائلًا: «نحن محظوظون باللعب مع محمد صلاح، بل كنا سنكون فخورين إن كنا فقط مشجعين لليفربول في وجود النجم المصري».