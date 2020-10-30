شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يعلن موقف لاعبيه النهائي من إصابتهم بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي شفاء لاعبين من الفريق الكروي الأول بالنادي من فيروس كورونا، بعد المسحة الطبية التي أجراها الفريق، صباح اليوم الجمعة.
وأكد النادي المغربي، في بيان رسمي، اكتشاف حالة إصابة جديدة بين أحد أفراد الجهاز الطبي.
وأضاف البيان أن بشفاء اللاعبين، صباح اليوم، من الوباء العالمي، وسبق أن أكدت المسحة الطبية التي أجريت، الأربعاء الماضي، شفاء 4 لاعبين، ثم 3 لاعبين يوم أمس الخميس، يصل عدد المتعافين إلى 9 لاعبين.
واختتم البيان أن بحلول وقت السفر إلى القاهرة سيكون جميع اللاعبين تم شفاؤهم من الفيروس.
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