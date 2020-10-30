شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي علي معلول من إصابته وعودته لتدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافي الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي، من الإصابة التي لحقت به قبل أيام من مباراة الوداد البيضاوي المغربي في إياب نصف النهائي الأفريقي.

وعانى معلول من آلام العضلة الخلفية، وغاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وشارك معلول في التدريبات الجماعية للأهلي، مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش.

وفضّل موسيماني إراحة معلول وعدم ضمه لقائمة مباراة طلائع الجيش، على أن يتم تجهيزه للمباريات المقبلة للفريق، سواء في كأس مصر أو نهائي دوري أبطال أفريقيا.