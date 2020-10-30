شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي علي معلول من إصابته وعودته لتدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافي الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي، من الإصابة التي لحقت به قبل أيام من مباراة الوداد البيضاوي المغربي في إياب نصف النهائي الأفريقي.
وعانى معلول من آلام العضلة الخلفية، وغاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الوداد البيضاوي المغربي.
وشارك معلول في التدريبات الجماعية للأهلي، مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش.
وفضّل موسيماني إراحة معلول وعدم ضمه لقائمة مباراة طلائع الجيش، على أن يتم تجهيزه للمباريات المقبلة للفريق، سواء في كأس مصر أو نهائي دوري أبطال أفريقيا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,209
-
تعافي
99,273
-
وفيات
6,247
كانت هذه تفاصيل خبر تعافي علي معلول من إصابته وعودته لتدريبات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.