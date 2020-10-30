شكرا لقرائتكم المصرى يتقدم بثنائية على وادى دجلة فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصرى البورسعيدى و وادى دجلة، التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الفريق البورسعيدى بهدفين دون رد، في مواجهة يدخلها المصرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من الجونة بهدفين دون رد في نفس الجولة.

أحرز هدف التقدم للمصرى إسلام عطية فى الدقيقة 7، بتسديدة صاروخية من خارج منقطة الجزاء، وفى الدقيقة 35 أحرز أحمد جمعة الهدف الثانى لفريقه، كم إنه الهدف الثانى له خلال الموسم الحالى، بعد استغلال خطأ دفاع غزلان دجلة.

وجاء تشكيل وادى دجلة بمزيج من العديد من عناصر الشباب مع بعض عناصر الخبرة، كما خلى التشكيل من اللاعبين الأجانب نظرًا لعودتهم إلى بلادهم لقضاء فترة الأجازة قبل العودة للاستعداد للموسم الجديد، وجاء تشكيل دجلة كالتالى.. حسين ذكرى، عبد الله محمود، أحمد سعيد، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، إبراهيم عايش، عبد الرحمن رشدان، أحمد شريف، نادر هشام.

Advertisements

وجاء المصرى كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد مسعود. خط الدفاع: حسن علي - عمرو موسى - أحمد شوشة - كريم العراقي. خط الوسط: إيزي إيميكا - فريد شوقي - عمر كمال. خط الهجوم: إسلام عطية - أحمد جمعة - عبدالناصر دي ماريا.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل في 9 وخسر 12 مرة وسجل 34 هدفاً وعليه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة من 33 مباراة بعد أن فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 14 وأحرز لاعبوه 31 هدفاً وتلقى مرمى الفريق 41 هدفاً.