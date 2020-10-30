الفارس الأبيض يتأهب لتخطى الرجاء 4 نوفمبر ويحشد القوة الضاربة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك عن صوت استعداد الفارس الأبيض لمواجهة الرجاء المغربى، بعد تحديد موعد المباراة بشكل رسمى من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث تقرر أن يقام اللقاء بين الزمالك والرجاء، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا ونرصد فى التقرير التإلى استعدادات ألفارس الأبيض للمواجهة المنتظرة.

الزمالك يتأهب للمواجهة بحشد القوة الضاربة

ويتأهب الزمالك، لحشد قوته الضاربة لعبور الرجاء المغربى من أجل الالتحاق بالأهلى فى النهائى وبذلك سيكون النهائى مصريا خالصا بعدما تخطى ألفريق الأحمر، للنهائى، بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائي، ونجح الزمالك فى ألفوز على الرجاء، بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، بالمغرب، ليقترب من التأهل إلى النهائى الأفريقي.

وبدأ الزمالك فى حشد قوته الضاربة حيث استعاد الدولى التونسى فرجانى ساسي، لاعب وسط ألفريق، جاهزيته، للعودة لقيادة خط وسط ألفريق فى لقاء العودة بعدما نفذ برنامجا تأهيليا خاصا عقب التعافى من إصابته بفيروس كورونا التى أبعدته عن لقاء الذهاب.

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كما ينفذ الثنائى محمود الونش ومحمود علاء، مدافعا ألفريق الأبيض، برنامجا خاصا لتجهيزهما للمواجهة المقبلة مع الرجاء بعدما اكتملت صفوف البيضاء دفاعيا بعودة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق وتأكد قدرة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق على اللحاق بمباراة العودة أمام الرجاء بعد الإصابة التى لحقت به أمام الإسماعيلي.

بينما مازال محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق يخضع لبرنامجه التأهيلى لاستعادة جهوده بعدما تعافى بنسبة كبيرة من الإصابة التى لحقت به فى عظمة الترقوة حيث ينتظر الجهاز الطبي، التئام الكسر، بنسبة مائة بالمائة من أجل إعادة إشراكه فى التدريبات الجماعية.

مكافآت تحفيزية من مجلس الزمالك للاعبين

كما سيرصد مجلس الزمالك، مكافآت، تحفيزية للاعبين من أجل عبور الرجاء والوصول للنهائى من أجل تحقيق حلم الجماهير البيضاء بمواصلة السعى للمنافسة على لقب البطولة الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 حينما توج ألفريق بها على حساب الرجاء المغربى.