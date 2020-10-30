شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكرم أفضل لاعبة بدورى الكرة النسائية فى احتفالية 13 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت لجنة مسابقات كرة القدم النسائية باتحاد الكرة، فى استطلاع رأى مدربى الـ 9 اندية المتواجدين بالدوري الممتاز للسيدات من أجل اختيار أفضل اللاعبات خلال الموسم المنصرم الذى انتهت فعالياته الثلاثاء الماضي وتتويج وادي دجلة بلقب البطولة، الحادية عشر في تاريخه.ومن خلال الاستطلاع يقوم كل مدير فنى فى الأندية الـ9 باختيار أفضل اللاعبات وإرسال البيانات الى مسؤلى لجنة المسابقات بالاتحاد حتى تحصل الجوائز على صفة الرسمية.

وتتضمن الاختيارات أفضل مدرب، وأفضل مدربة، وأفضل لاعبه فى الموسم، وأفضل لاعبة صاعدة، وأفضل قائدة، وأفضل أخلاق رياضية، وجائزة اللعب النظيف.

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بجانب تكريم هدافة الدورى، وأفضل حارسة مرمى، ومحكمات مباريات الدوري، والمراقبات، والاندية الصاعدة الى الدوري الممتاز، واول ثلاث فرق بالدوري العام.

ولأول مرة يتم تنفيذ حفل أوسكار للكرة النسائية لتكون أول جائزة رسمية من نوعها، وتم تحديد موعداً للحفل يوم الجمعة 11/13 باحد فنادق القاهرة الكبرى.

ويقام الحفل بحضور الدكتورة سحر عبد الحق المشرف العام على الكرة النسائية واعضاء مجلس الاتحاد ومسئولى الأندية ووسائل الإعلام المختلفة.