شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة طمأنينة لجمهور الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن نادى الزمالك موجود وإدارته موجودة وجماهير النادي لا تقلق مطلقا، مشيرا إلى أن الإدارة الفنية للزمالك واللجنة الأولمبية أصدرت بيانا وأكدت خلاله أن نادى الزمالك كما هو، وهناك شهر من حق النادى خلاله تقديم طعن أو استئناف.

وتابع "صبحي"، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة mbc مصر، أن اللجنة الأولمبية تراعي التزامات نادي الزمالك ببطولة إفريقيا، معقبا: "مفيش مشاكل وإحنا حريصين على كده.. وأنا موجود".

