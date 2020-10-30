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وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة طمأنينة لجمهور الزمالك.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن نادى الزمالك موجود وإدارته موجودة وجماهير النادي لا تقلق مطلقا، مشيرا إلى أن الإدارة الفنية للزمالك واللجنة الأولمبية أصدرت بيانا وأكدت خلاله أن نادى الزمالك كما هو، وهناك شهر من حق النادى خلاله تقديم طعن أو استئناف.

وتابع "صبحي"، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة mbc مصر، أن اللجنة الأولمبية تراعي التزامات نادي الزمالك ببطولة إفريقيا، معقبا: "مفيش مشاكل وإحنا حريصين على كده.. وأنا موجود".
 

وأضاف وزير الشباب والرياضة، "بوجه رسالة لجماهير القلعة البيضاء.. متقلقوش.. النادي موجود.. والإدارة موجودة.. والوضع مؤمَّن".

وواصل صبحى قائلا: "بقول للفرق تشتغل وتتدرب.. ومفيش أي حاجة.. والوضع كما هو".

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