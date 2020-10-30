شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة طمأنينة لجمهور الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وتابع "صبحي"، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة mbc مصر، أن اللجنة الأولمبية تراعي التزامات نادي الزمالك ببطولة إفريقيا، معقبا: "مفيش مشاكل وإحنا حريصين على كده.. وأنا موجود".
وأضاف وزير الشباب والرياضة، "بوجه رسالة لجماهير القلعة البيضاء.. متقلقوش.. النادي موجود.. والإدارة موجودة.. والوضع مؤمَّن".
وواصل صبحى قائلا: "بقول للفرق تشتغل وتتدرب.. ومفيش أي حاجة.. والوضع كما هو".
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