شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يختتم مشواره فى الدورى بالفوز على الجونة 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره الجونة، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى أقيمت على ملعب الجونة، بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدف الجونة محمد نجيب، فى الدقيقة السادسة من زمن المباراة، فيما تعادل أحمد فيلكس للحدود فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وأحرز تونى جوميز هدف الفوز للحدود فى الدقيقة 84 من زمن المباراة.

وجاء هدف الجونة فى الشوط الأول عن طريق كرة عرضية من ركلة ركنية سددها عمورى من الجهة اليمنى ليستقبها محمد نجيب برأسية فى شباك حرس الحدود، فيما سجل أحمد فيليكس، هدف الحدود عن طريق كرة عرضية من الجانب الأيسر مررها شرويدة إلى محمد أدهم وبعد ارتباك كبير، تصل الكرة إلى أحمد فتحى فيليكس سددها قوية داخل الشباك، فيما سجل تونى جوميز هدف الحدود الثانى عن طريق كرة عرضية من الجهة اليسرى على رأس عبد الله جمعة ارتطمت بمحمد نجيب، وارتدت إلى جوميز سددها قوية داخل شباك الجونة.

وشهد الشوط الأول، محاولات متواصلة من جانب الفريقين لإدراك هدف التقدم، حيث شهدت الدقيقة 23 من زمن المباراة أشهر محمد يوسف، حكم المباراة، الكارت الأصفر لأحمد شرويدة، لاعب حرس الحدود بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء للمطالبة بركلة جزاء على حارس مرمى الجونة، فيما شهدت الدقيقة 26 إرسال كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أحمد ياسر ريان، على رأس عمورى ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر لحارس مرمى حرس الحدود.

فيما جاءت أحداث الشوط الثانى سيطرة نسبية من جانب حرس الحدود فقد شهدد الدقيقة 66 من زمن المباراة، اختراق رائع من تونى جوميز بعد مروره من أكرم توفيق ومحمود الجزار الذى مررها إلى لوكاسا سددها بالقدم اليسرى ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الجونة.

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ودفع رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الجونة، بتشكيل مكون من: "محمود الغرباوى، فى حراسة المرمى، عمرو سعداوى، محمود الجزار، محمد نجيب، باسم على، فى خط الدفاع، أكرم توفيق، ناصر ناصر، محمود شبراوى، عمرو بركات، عمرو عبد الفتاح "عمورى" فى خط الوسط، أحمد ياسر ريان، فى خط الهجوم".

فيما دخل محمد حليم، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، المباراة بتشكيل مكون من: "سامح على، فى حراسة المرمى، محمد الشبينى، جهاد جنيدى، محمد عبد الفتاح، مؤمن عوض، فى خط الدفاع، أحمد فليكس، مصطفى جمال، عبد الله جمعة، عمرو الحلوانى، محمد أدهم، فى خط الوسط، أحمد شرويدة، فى خط الهجوم".

وبهذه النتيجة يحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 17 مباراة، فيما سجل لاعبيه 32 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.

فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 33 نقطة، حيث ضمن الهبوط رسميًا إلى دورى الدرجة الثانية، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 15 مباراة، فيما سجل لاعبيه 31 هدفًا واستقبل 41 هدفًا.