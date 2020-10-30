شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواجه المصرى بدون الأجانب والأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى بابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة المصرى البورسعيدى التى ستجمعهما بعد قليل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها المصرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من الجونة بهدفين دون رد في نفس الجولة.

وجاء تشكيل وادى دجلة بمزيج من العديد من عناصر الشباب مع بعض عناصر الخبرة، كما خلى التشكيل من اللاعبين الأجانب نظرًا لعودتهم إلى بلادهم لقضاء فترة الأجازة قبل العودة للاستعداد للموسم الجديد، وجاء تشكيل دجلة كالتالى..

حسين ذكرى، عبد الله محمود، أحمد سعيد، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، إبراهيم عايش، عبد الرحمن رشدان، أحمد شريف، نادر هشام.

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وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل في 9 وخسر 12 مرة وسجل 34 هدفاً وعليه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة من 33 مباراة بعد أن فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 14 وأحرز لاعبوه 31 هدفاً وتلقى مرمى الفريق 41 هدفاً.