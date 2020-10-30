غيابات بالجملة فى قائمة بيراميدز أمام المقاولون فى ختام الدورى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، والذى يقوده بشكل مؤقت محمود فتح الله المدرب العام، وهانى سعيد المدير الرياضى، القائمة التي تخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في الخامسة والنصف عصر غدًا السبت على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت قائمة بيراميدز غيابات بالجملة، حيث حصل معظم اللاعبين الدوليين مثل عبد الله السعيد وعلى جبر والمهدى سليمان على فترة راحة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى.

وضمت قائمة بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور

خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: محمد فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - محمود حمادة

خط الهجوم: حسام غانم من فريق الشباب

وحسم الأهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

وشهد الظهور الأخير لبيراميدز بالدوري تعادل سلبى مع الاهلى كان سبباً في فقدان لقب الوصيف المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد لصالح الزمالك فيما خسر ذئاب الجبل من انبى بهدفين مقابل هدف ولكنه نجح في حسم المركز الرابع لصالحه ليعود للمشاركة الافريقية بعد 15 عاماً من الغياب.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 43 هدفاً واستقبلت شباكه 32 هدفاً.

ويقود بيراميدز غدًا محمود فتح الله المدرب العام وهانى سعيد المدير الرياضى، بشكل مؤقت بعد الإطاحة بالكراوتى انتى تشاتشيتش من منصبه عقب وداع بطولة الكونفدرالية ، وينوى الدفع بعدد من اللاعبين البدلاء والشباب خاصة أن نتيجة اللقاء لن تؤثر على وضع الفريق في المسابقة.