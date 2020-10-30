شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه النصر وديا الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
توصل الجهاز الإدارى لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، لاتفاق مع مسئولى نادى النصر لإقامة مباراة ودية بين الطرفين يوم الثلاثاء المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 فى موريتانيا، واستبدل منتخب الشباب التجربة الودية أمام أبو قير للأسمدة ليلاقى فريق اتحاد الشرطة، غدا، السبت، على ملعب الأخير بالعباسية. ويواجه شباب الفراعنة فريق الشرطة بعد اعتذار أبوقير للأسمدة عن المواجهة المقرر لها غدا، السبت، واتفق عادل محفوظ المدير الإدارى لمنتخب الشباب مع نادى الشرطة على خوض المباراة الودية بعد اعتذار الأول.
وفاز شباب الفراعنة فى آخر الوديات على أسوان برباعية دون رد، استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا، المقرر لها ديسمبر المقبل في تونس.
وفى وقت سابق، أكد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب أن مصر جاهزة لاستضافة تصفيات بطولة شمال أفريقيا حال تراجع تونس عن استضافة البطولة، وقال ربيع ياسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كنت أرفض فكرة تأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا وفى وقت سابق أرسل اتحاد الكرة خطابا بهذا المعنى للكاف لكن بعد صدور قرار التأجيل لا نملك شيئاً".
وتابع المدير الفنى لمنتخب الشباب: "مصر مستعدة لاستضافة تصفيات شمال أفريقيا حال تراجع تونس عن الاستضافة ونحن فى الصورة دائما، وأعدكم بجيل يشرف الكرة المصرية، واستقريت على جانب كبير من التشكيل الأساسى رغم قرار تواجد 20 لاعباً بما فيهم حراس المرمى فقط".
وتلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابًا بتأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا لمدة شهر، وأكد دكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد أن اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر، وأضاف المشرف العام على منتخب الشباب أن هناك مهلة منحت للاتحاد التونسى لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية على الاستضافة للبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشباب يواجه النصر وديا الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.