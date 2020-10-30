شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُناقش عرض سموحة لاستعارة ريان وعمار حمدى مطلوب فى الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش مسئولو النادى الأهلي عرض نادى سموحة لاستعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار للجونة هذا الموسم، بداية من الموسم الجديد، وذلك بعدما أبدى أحمد سامى المدير الفني للفريق السكندري اعجابه باللاعب، مؤكداً أنه سيمثل إضافة للفريق حال انضمامه في الوقت الذي تلقى مهاجم الأهلى والمنتخب الأوليمبي أكثر من عرض مؤخرا أبرزها من الجونة الذي يرغب في تجديد استعارته.

كما تسلم عمار حمدي صانع ألعاب الأهلي المعار لطلائع الجيش هذا الموسم عرضاً من الاتحاد السكندري للإنضمام له في الموسم الجديد ، بعد أن تلقى اللاعب الشاب اتصالاً هاتفياً من محمد مصيلحي رئيس زعيم الثغر، والذى نقل للاعب رغبة حسام حسن المدير الفني للاتحاد في ضمه.

من ناحية أخرى، سلّم التشيكي بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالاهلي تقريرا للجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول يتضمن تقييماً للاعبي فريق الشباب، ووفقاً لهذا التقرير تم تصعيد 6 لاعبين لتدريبات الفريق الأول وهم: محمد حسام «ميدو»، مدافع، مواليد 2000، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر «حمدي»، مهاجم، مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف «مانو» ، لاعب وسط دفاعى، مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبى، ظهير أيمن، مواليد 2002، وأحمد نبيل «كوكا»، لاعب وسط دفاعى، مواليد 2001 .

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فيما تشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخرى ومحمد شكرى وشادى رضوان والحارس أحمد طارق ، وجاء تصعيد السداسي بطلب من التشيكي بروكيتش ، والذي قدم تقرير لموسيماني بأحقية هؤلاء اللاعبين في الحصول على فرصة خلال المرحلة المقبلة.