الامارات | عاجل.. كريستيانو رونالدو يقهر كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كريستيانو رونالدو يقهر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أن نتيجة اختبار فيروس كرونا المستجد الذي خضع له هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الجمعة جاءت سلبية.

وقال النادي في بيان له "أجرى رونالدو مسحة جديدة لـ(كوفيد-19) وجاءت النتيجة سلبية".

وأضاف "بالتالي، تعافى اللاعب بعد 19 يوماً ولم يعد عرضة للحجر في المنزل".

وكان رونالدو (35 عاما) أصيب بالفيروس خلال تواجده مع منتخب بلاده استعدادا لمباريات دوري الأمم الأوروبية، في فترة الاستراحة الدولية. وحصل على أول نتيجة إيجابية في 13 أكتوبر، ليعود إلى تورينو حيث حجر نفسه في منزله.

وادت الاصابة بالفيروس إلى غياب رونالدو عن الفريق في اربع مباريات اخرها كان الأربعاء ضد الغريم السابق برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الفريق الكاتالوني 2-صفر.

وكان رونالدو، الهداف التاريخي لمسابقة دوري الأبطال برصيد 130 هدفا، غاضبا لغيابه عن المباراة ضد برشلونة، بعد أن أفادت التقارير أن نتائج الاختبارات كانت إيجابية للمرة الـ18 ما حرمه من مواجه غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويحتل يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم التسعة السابقة المركز الخامس في ترتيب البطولة الحالية برصيد تسع نقاط بفارق أربع نقاط عن ميلان المتصدر، وهو يحل الأحد ضيفا على سبيتسيا الوافد الجديد إلى "سيري أ".

وستقام جميع مباريات الدوري الإيطالي خلف أبواب موصدة مع تصاعد عدد المصابين بالجائحة الذي بلغ 31 ألف شخص الجمعة وهو رقم قياسي في 24 ساعة.

وستشكل عودة اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات دفعة قوية لفريق المدرب أندريا بيرلو المتعثر محليا وقاريا.

ولم يتوقف رونالدو عن التدريبات حيث كان ينشر تباعا على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وهو يتدرب في منزله.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news