الامارات | بالفيديو: "الأسطورة الفرنسية" يوجه رسالة خاصة إلى مارادونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: "الأسطورة الفرنسية" يوجه رسالة خاصة إلى مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، المدرب الحالي لفريق ريال مدريد الإسباني رسالة شكر إلى الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، بمناسبة احتفال الأخير بيوم ميلاده الـ 60 الذي يصادف، اليوم الجمعة، (مواليد 30 أكتوبر 1960).

وتداولت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للجم الفرنسي زين الدين زيدان يقول فيه: "دييغو مارادونا، مهما حدث، نحبك كثيرا، ذكرى 86 محفوظة في ذهننا للأبد، أنت الأفضل الذي شاهدته في حياتي، عناق وأراك قريبا".

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