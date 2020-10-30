الامارات | بالفيديو: إسماعيل مطر يسجل "هدف مارادوني" في دوري الخليج العربي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض شباب الأهلي التعادل على ضيفه الوحدة 1-1، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم أمام الوحدة في المباريات التي جمعتهما على استاد آل نهيان للموسم العاشر على التوالي، إذ يعود آخر فوز للوحدة على شباب الأهلي إلى موسم 2009-2010، حينما فاز على الملعب نفسه 1-3.

ونجح قائد الوحدة، المخضرم إسماعيل مطر (37 عاماً)، في التقدم لفريقه أولاً بهدف عالمي على طريقة الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، إذ انطلق من وسط الملعب وسط أربعة من لاعبي شباب الأهلي من منتصف الملعب، وسدد كرة بيساره في أعلى الزاويا اليمني لمرمى ماجد ناصر الذي اكتفى بالنظر إليها، وهي تسكن شباكه، ثم أدرك الأوزبكي عزيز غانيف من إدراك التعادل من ضربة ثابتة نفذها من خارج الصندوق على يمين الحارس «73».

وحقق إسماعيل مطر رقما قياسا لم يسبقه إليه أي لاعب في دوري الخليج العربي إذ واصل التسجيل للموسم الـ20 على التوالي بقميص نادي الوحدة، رافعاً رصيده إلى الهدف الـ 89. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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