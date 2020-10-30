شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف ألكانتار وكيتا من المشاركة مع ليفربول ضد وست هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن النادي يواصل متابعة الحالة البدنية لتياجو ألكانتار ونابي كيتا، في الوقت الذي اقتربا فيه من العودة إلى جاهزيتهما الكاملة.

وأوضح يورجن كلوب اليوم، خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن تأهيل الثنائي يسير بشكل جيد، ولكنه أكد في الوقت نفسه على عدم تعجله عودة أي لاعب.

وقال مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مواجهة وست هام: «كلاهما يواصل العمل بشكل جيد نحو العودة. لقد شاهدنا جميعًا اللقطة التي أصيب فيها تياجو، لذا سيحتاج لبعض الوقت قبل التعافي التام. لا أحد يعلم كم سيستغرق الأمر بالتحديد لأنه لم يتعرض لقطع أو كسر أو شيء من هذا القبيل، ولكن ما نعلمه هو أنه يتطلع بشدة إلى العودة».

وأضاف: «هل سيكون ونابي جاهزان لمباراة الغد؟ سنرى. في العالم المثالي، سنمنح اللاعبين العائدين من الإصابة وقتًا كافيًا للاستعداد ليس لمباراة واحدة فقط وإنما لعشر مباريات أو 15 أو 20 أو 30 أو 40 مباراة. إذا عاد لاعب إلى التدريبات، فهذا لا يعني بالضرورة جاهزيته للمشاركة في المباريات. أحيانًا نضطر إلى ذلك، ولكن إذا كان بإمكاننا تجنب الدفع به، فيجب علينا ألا نخاطر بإشراكه».

واختتم: «لا أتعجل عودة المصابين. نحن نتحدث مع الطاقم الطبي كل يوم ونتعامل مع الوضع في ضوء المعلومات التي يطلعونا عليها. لا نريد أن نخاطر بأي لاعب، وسنحاول أن نختار أفضل تشكيل من اللاعبين المتاحين كما نفعل دائمًا».

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