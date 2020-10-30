شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 19 يومًا بالعزل.. تعافي كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعافي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الفريق، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بعد 19 يومًا من العزل المنزلي.
ووفقًا للموقع الرسمي لحامل لقب الدوري الإيطالي، أجرى كريستيانو رونالدو فحصًا «مسحة» للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف الموقع أن نتيجة الاختبار جاءت سلبية وبالتالي تعافى اللاعب بعد 19 يومًا ولم يعد يخضع للعزل المنزلي.
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