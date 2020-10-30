شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن قائمة مباراة المقاولون في ختام الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز القائمة التي تخوض مباراة المقاولون العرب في ختام الدوري الممتاز. ويحل المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٣٤ والأخيرة للدوري. وشملت القائمة المختارة: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور خط الوسط: محمد فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - محمود حمادة Advertisements خط الهجوم: حسام غانم الوضع في مصر

اصابات 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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