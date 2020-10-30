شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس يودع الدوري بـ«ريمونتادا» على حساب الجونة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع فريق نادي حرس الحدود مسابقة الدوري المصري الممتاز بتحقيق انتصار مثير في لقاء الجولة الختامية للموسم الجاري 2019-2020 على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف.

وتقدم الجونة عن طريق محمد نجيب بعد 6 دقائق، واستطاع الحرس الرد عن طريق كل من أحمد فيليكس وتوني جوميز في الدقيقتين 45 و83.

وهبط الحرس لدوري القسم الثاني بعد الخسارة على يد الزمالك في الجولة قبل الماضية.

وارتفع رصيد الحرس للنقطة 36 في المركز السادس عشر وتجمد رصيد الجونة عند النقطة 37 في المركز الثالث عشر.