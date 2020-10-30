شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني: فخور بارتداء شارة قيادة أرسنال ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الدولي المصري محمد النني، لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي، فخره بارتداء شارة قيادة فريقه للمرة الأولى. ونشر النني صورًا له وهو يحمل شارة قيادة أرسنال خلال مباراة دوندالك الأيرلندي عبر «تويتر». وعلق على الصور: «إنها ليلة خاصة على كل المستويات.. حققنا الفوز كما أنني فخور بالحصول على هذه الشارة». وانتصر آرسنال على دوندالك بثلاثية نظيفة وشارك النني في المباراة بالكامل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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