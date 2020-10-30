شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يروي حكاية أسوأ مباراة في تاريخه مع الزمالك: «روحنا المباراة بتاكسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إن إياب مباراة الزمالك والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال العرب، التي لعبت في استاد القاهرة عام 2006، هي المباراة الأسوأ له في تاريخه مع الزمالك.

وأضاف «سعيد» في حوار له مع برنامج «البريمو» على قناة «TeN» مع الإعلامي إسلام صادق، إن تلك المباراة من أسوأ المباريات التي لعبتها في تاريخي، ليس في المستوي، ولكن في تاريخي الكروي«.

وخسر الزمالك هذا اللقاء على استاد القاهرة، بثلاث أهداف مقابل لاشئ، في إياب دور الـ 16، في البطولة العربية، بعد فوز الزمالك في الذهاب بهدفين.

وأشار نجم منتخب مصر السابق، إلى أن تلك المباراة تشبه مباراة مماثلة له مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا حين تقدم على الرجاء بـ 3-1، لكن سرعان ما تعادل الرجاء مما ساهم في خروج الأهلي من البطولة الأفريقية.

وأقيمت تلك المباراة في 23 نوفمبر 2006، ويشير «السعيد» إلى أن ذلك اليوم يعد من أسوأ الأيام في تاريخ نادي الزمالك، لافتًا إلى أن تلك الفترة كانت تشهد عدم استقرار كبير في الزمالك، ولم تكن تصرف المستحقات، وكشف: «كما ذهبنا إلى المبارة بتاكسيات لأن الباص لم يأتي في ذلك اليوم، مما جعلنا نذهب متأخرين إلى المباراة.

وتأتي تلك المباراة في ظروف مشابهة للتي يمر بها نادي الزمالك في الفترة الحالية من عدم استقرار إداري وتعاقب مجالس الإدارات، وفي تلك الفترة كان يدير نادي الزمالك لجنة مؤقتة برئاسة مرسي عطا الله، بعد حل مجلس مرتضى منصور.

وأستطاع الرجاء أن يفوز في تلك المباراة على الزمالك 3-0، في عقر داره وبعشر لاعبين، بعد طرد اللاعب «مهدي الأزور» في الدقيقة الـ 70.

وأحرز إبراهيم سعيد الهدف الثالث للرجاء بالخطأ في مرماه في الدقيقة 92، مما جعل الزمالك يودع البطولة، ولعب الزمالك تلك المباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي «مانويل كاجودا»، في مناخ من عدم الأستقرار لتعاقب مجالس الإدارات.

واستطاع الزمالك التغلب على الرجاء في مباراة الذهاب، بهدفين نظيفين، لـ «مصطفي جعفر»و«عبدالحليم علي»، قبل أن يصنع النسور الخضر ريمونتادا في مباراة الإياب، ويودع الزمالك البطولة من دور الـ16، بينما أكمل الرجاء المشوار ليحقق اللقب.

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