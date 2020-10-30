شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يعلن فترة غياب نيمار عن سان جيرمان.. وموقفه من المشاركة مع البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سيغيب عن مباريات الفريق الثلاث المقبلة بسبب إصابة في العضلة الأمامية.
وتم استبعاد نيمار من مباريات باريس سان جيرمان الثلاث المقبلة، مما يشكل شكوكًا خطيرة حول تواجده مع البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم الشهر المقبل.
وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بعد 28 دقيقة من المباراة التي شهدت فوز باريس سان جيرمان 2-0 على إسطنبول باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.
واعتبارًا من السبت المقبل، سيخوض باريس سان جيرمان ثلاث مباريات في أسبوع قبل فترة التوقف الدولية، حيث يواجه نانت ورين في الدوري الفرنسي، وآر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.
وقال توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، في تصريحات نشرها موقع جريدة «آس» الإسبانية: «نحن حزينون. نيمار يعاني من إصابة صغيرة في العضلة الأمامية.. سيعود بعد التوقف الدولي».
وأضاف: «أعتقد أنه لا يستطيع اللعب للبرازيل. إذا لعب كل المباريات فهذا يعني أنه غير مصاب، لكنه مصاب. المعلومات هي أنه سيعود بعد الاستراحة».
وستواجه البرازيل فنزويلا في 13 نوفمبر ثم تلعب مع أوروجواي بعدها بأربعة أيام.
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