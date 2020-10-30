شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب عن إصابة فان دايك: سنفعل كل شيء لدعمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن النادي سيقدم كل شيء من أجل دعم فيرجيل فان دايك، قائد دفاع الفريق، في فترة تأهيله، وذلك بعدما خضع الأخير لعملية جراحية ناجحة لعلاج إصابته بالرباط الصليبي للركبة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، رحب المدرب الألماني بأنباء إجراء مدافع الهولندي للعملية الجراحية بنجاح في لندن، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مواجهة وست هام: «أولًا، لا أعتقد أن هذا هو التوقيت أو المكان المناسب للتحدث عن أمور شخصية بيني وبين فيرجيل أو أي من اللاعبين. كل ما يمكنني قوله هو إنها كانت عملية ناجحة وهي أخبار جيدة بكل تأكيد، ولكن الفترة التي تلي أي عملية دائمًا ما تكون صعبة على أي لاعب».

وأضاف: «لا يعود كل شيء على الفور إلى ما كان عليه قبل إجراء العملية، لا، فالألم يستمر لبعض الوقت، ولكنه بخير».

وعما يعتزم النادي القيام به لمساعدة المدافع صاحب القميص رقم 4 خلال فترة تأهيله، قال مدرب ليفربول: «سنقدم له كل شيء. الأمر سيختلف من شخص إلى آخر بالتأكيد، وكل لاعب ستكون لديه احتياجات مختلفة، ومن جانبنا، سنقدم له كل ما في وسعنا. لطالما فعلنا وسنظل نفعل ذلك».

وبسؤاله عما إذا كانت البنية الجسمانية لفان دايك ستساعده على التعافي في وقت أسرع ربما من بقية اللاعبين، أجاب كلوب: «نعم. إنه يتعافى بسرعة ويستطيع التكيف مع الشعور بالألم، وهذه الأشياء ستساعده بكل تأكيد».

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