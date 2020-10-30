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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يشهد احتفالية صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، احتفالية تكريم فريق كرة القدم بنادي غزل المحلة، بمناسبة صعوده للدوري الممتاز، والتي أقيمت على مسرح الشركة، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.
وقام الوزير والمحافظ بتسليم اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق، دروع التكريم ومكافآت مالية خلال الاحتفالية التي شملت عددًا من العروض الفنية، بحضور رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والعضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، ومجلس إدارة نادي غزل المحلة.
كما تم تكريم عدد من قدامى اللاعبين ومشجعي فريق غزل المحلة، حيث وجه الوزير التحية والتقدير للاعبي غزل المحلة القدامى، سواء الراحلين أو الحاضرين للاحتفالية.
وأشاد الوزير بجهود اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب خالد عيد، مؤكدا تقديم كامل الدعم الفني والإداري والمالي للفريق للمنافسة بقوة في الدوري الممتاز.
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