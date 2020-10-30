شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يغيب عن الأهلي أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، غياب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا السبت، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن اللاعب شعر بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية، وفضّل الجهاز الفني إراحته من مباراة الطلائع غدًا في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم الجمعة، عقب انتهاء المران الرئيسي، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.