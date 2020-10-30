شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مميز لأحمد شديد قناوي في الدوري.. «تفوق على معلول وبن شرقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي المصري البورسعيدي تعاقده مع أحمد شديد قناوي، الظهير الأيسر لفريق الإنتاج الحربي، بدايةً من الموسم المقبل.

ولعب قناوي لصفوف المصري في ولاية حسام حسن للفريق موسم 2008-2009 عقب رحيله من صفوف الأهلي.

ويمتلك شديد قناوي رقماً مميزاً خلال مشواره في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، فعلى الرغم من عدم تسجيله أي أهداف، إلا أنه يأتي في المركز الثاني من حيث صناعة الأهداف من بين جميع لاعبي المسابقة.

واستطاع قناوي، الذي بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالأهلي من صناعة 8 أهداف لزملائه في الإنتاج هذا الموسم بالدوري، بالمشاركة في نفس الرصيد مع محمد مجدي قفشة نجم الأهلي.

ويتصدر ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي المُعار هذا الموسم لصفوف سموحة قائمة «الأسسيت» في الدوري المصري، إذ نجح في صناعة 11 هدفاً للفريق السكندري بالمسابقة.

وتفوق شديد في صناعة الأهداف هذا الموسم على عدد كبير من نجوم المسابقة على رأسهم على معلول الظهير التونسي للأهلي صاحب 6 أسيست، كذلك ثنائي الزمالك أشرف بن شرقي «6 أسيست» ويوسف أوباما، الذي صنع 7 أهداف لفريقه هذا الموسم.

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الأمر لم يكن وليد الصدفة بالنسبة لأحمد شديد قناوي، فحل اللاعب ثالثاً من حيث صناعة الأهداف في الدوري المصري بالموسم المنصرم 2018-2019، خلف كل من محمود كهربا والبرازيلي كينو صاحبي 11 هدفاً مصنوعاً لزملائهما في الزمالك وبيراميدز على الترتيب، كذلك التواجد ضمن أفضل 9 صناع للأهداف في موسم 2017-2018 بالرقم 6.