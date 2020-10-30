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شكرا لقرائتكم بـ"تورتة" طاهر طاهر يودع المقاولون قبل الانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دوّن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، اللحظات الأخيرة داخل معسكر الفريق بقلعة الجبل الأخضر قبل الانتقال إلى الأهلى، حيث حرص لاعبو الفريق على الاحتفال بزميلهم قبل خوض أخر مباراة مع الفريق بالموسم والتى تجمع المقاولون وبيراميدز غداً السبت ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام، وأحضر لاعبو المقاولون تورتة وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع طاهر.
ونشر أحمد الشيمى لاعب المقاولون فيديو عبر حسابه الشخصى على انستجرام، حيث ظهر طاهر محمد طاهر يستعد لآخر دش وأخر مغطس ثلج وعلق طاهر قائلاً : أخر مغطس 20 لوح ثلج عشان بيراميدز أقل حاجة".
ويعتبر طاهر محمد طاهر أول صفقة صيفية فى النادى الأهلى، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء اتفاقهم مع المقاولون على التعاقد مع طاهر فى صفقة كبدت الخزينة الحمراء قرابة الـ 25 مليون جنيه، وذلك لتعويض رحيل رمضان صبحى لاعب الفريق الأحمر السابق الذى انتقل إلى بيراميدز.
من جانبه، أكد طاهر محمد طاهر، أنه تخلى عن فكرة الاحتراف فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه ينتظر اللعب مع الأهلى بفارق الصبر، وقال طاهر: أتمنى حصد كل البطولات مع الأهلى محلياً وأفريقياً ولا أفكر فى مسألة الاحتراف حالياً، وموسيمانى مدرب كبير والأهلى كان ذكى فى التعاقد معه، قبل مباراة الوداد كان التوقع صعب للقب دورى الأبطال ولكن النتيجة فى المغرب قربت الأمور، والأهلى لديه الإمكانيات التى تمكنه من حصد اللقب.
وأضاف، لم أضع بنداً يتيح لىي الاحتراف مع الأهلي ولم أفكر فى ذلك، لا أفكر في اللعب لبيراميدز لو جاءنى عرض وأنا حاليا في الأهلي ومش هلعب فى مصر غير للأهلي، أفضل اللعب فى مركز "شادو سترايكر" ومعنديش مشكلة إنى ألعب مهاجم صريح، كان نفسى أكون موجود مع الأهلي فى مباراة الوداد.
وأضاف طاهر، "مصطفى شوبير أقرب شخص لي في الأهلي وهو أكتر حد بيتواصل معايا، وطموحاتي كثيرة أولها أنزل أول تمرينة فى الأهلي ويكون أول ظهور ليا بشكل كويس، بعد مباراتي الدوري والكأس هنضم للأهلي ولم يتواصل معي احد لتحديد موعد انضمامي للأهلي.
واختتم طاهر قائلا، "النوم مبكراً له الأولوية بالنسبة لى، وأخوض تدريبات جيم إضافية، وجميع الجماهير تنادينى بـ "طاهر محمد طاهر" وكأنه اسم مركب، وعرفت فى الإعلام بهذا الاسم.
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