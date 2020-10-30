شكرا لقرائتكم أحمد غانم سلطان: باتشيكو سيواصل اللعب بنفس الطريقة لحسم اللقب الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد غانم سلطان نجم نادي الزمالك سابقاً أن أداء البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول في الداخل والخارج يعمل بأداء واحد وهو ترك الاستحواذ للمنافسين والحصول على الهجمات المرتدة وهذا ما شاهدناه في مباراة الرجاء المغربي في الدار البيضاء بالإضافة الى المواجهات التي خاضها في الدوري المصري.

أضاف أحمد غانم سلطان خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية": "أعتقد أن جايمي باتشيكو سيوصل رحلته التدريبية مع الزمالك خلال الفترة المقبلة بنفس الطريقة خاصة وأنه يحقق المكاسب الواحد تلو الآخر بنفس الأداء".

وأوضح اللاعب السابق بالزمالك الى أن باتشيكو بنفس الطريقة التي يخوض بها مبارياته قادر على حصد اللقب القاري الإفريقي خلال الفترة المقبلة

وشدد أحمد غانم سلطان أن يوسف أوباما سيكون مفاجأة الزمالك المقبلة في مواجهة الرجاء متوقعاً تألق اللاعب بشكل كبير في المباراة التي سيحتضنها ملعب استاد القاهرة الدولي.

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وواصل لاعب الزمالك السابق أن يوسف أوباما يتعرض لهجوم كبير بالرغم من أنه لاعب صغير السن وأمامه الكثير ليقدمه الى النادي والكرة المصرية.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي سيحتضنها استاد القاهرة الدولي مساء الأربعاء المقبل حيث استطاع الأبيض الفوز بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت الفريقين في ذهاب نفس الدور بمدينة الدار البيضاء.