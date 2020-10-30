رسميًا..سكيلوتو يرحل عن لوس أنجلوس جالاكسي

قال لوس أنجلوس جالاكسي، المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين إنه أنهى عقد المدرب جييرمو باروس سكيلوتو بعد إحتلال الفريق المركز الأخير في القسم الغربي قبل ثلاث جولات من النهاية في الموسم الحالي.

وتولى مدرب بوكا جونيورز السابق تدريب جالاكسي في يناير الثاني 2019.

وأضاف دينيس تي كلوزه المدير العام لجالاكسي في بيان “بالنظر إلى النتائج قررنا السير في اتجاه مختلف”.

وأمضى سكيلوتو، البالغ عمره 47 عامًا، أغلب مسيرته التي أمتدت 16 عامًا مع بوكا ونال مع الفريق ثلاثة ألقاب في كأس كوبا ليبرتادوريس وأحرز 86 هدفًا وخاض عشر مباريات مع الأرجنتين.

وسيتولى دومينيك كينار المسؤولية مؤقتًا حتى نهاية الموسم.

وقال تي كلوزه في البيان “لوس أنجليس جالاكسي بنى تاريخه على الانتصارات ويمثل عقلية البطل التي تتوقعها في لوس أنجليس”.

وتابع “كفريق لدينا مسؤولية جماعية ويجب علينا تحمل اللوم على ترتيب النادي الحالي. أتحمل مسؤولية النتائج السيئة وأؤمن أننا نستطيع العثور على الطريق الصحيح لهذا النادي ولهذا الفريق”.

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