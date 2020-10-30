بث مباشر | فيديو أهداف الوحدة والفيصلي فى الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة الوحدة والفيصلي فى الدوري السعودي، فى احدي مباريات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، بالجولة الثالثة.

تنطلق مباراة الوحدة والفيصلي فى تمام الساعة 18:50 بتوقيت مصر، 19:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية ويعلق عليها المعلق الرياضي “مشاري القرني”.

استهل الوحدة مشواره فى الدوري السعودي بالفوز على الحزم 2-صفر بالجولة الاولي، وفى الجولة الثانية حقق فوزاً صعباً على القادسية 2-1.

فى المقابل حقق الفيصلي الفوز بالجولة الاولي بعد ان تغلب أبها 2-1، وفى الجولة الثانية تعادل خارج ملعبه أمام التعاون بهدف مقابل هدف.

ويدخل الوحدة الجولة الثالثة هو يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣ نقاط، بينما يحتل نادى الفيصلي المركز الخامس برصيد ٤ نقاط.

يذكر ان اخر لقاء جمع الفريقين كان يوم 30-8-2020 فى الدوري السعودي المنصرم، وشهد اللقاء فوز الفيصلي 2-1، سجل للفيصلي “أحمد أشرف الفقي” ولوان غييرمي”، بينما سجل للوحدة “لويس غوستافو” من ضربة جزاء.

إليكم فيديو أهداف الوحدة والفيصلي فى الدوري السعودي

هدف تقدم الوحدة “يوسف نياكاتي”

هدف تعادل الفيصلي عن طريق اللاعب “تفاريس” 1-1

اضغط هنا للوصول الى صفحة فيديو أهداف الوحدة والفيصلي فى الدوري السعودي

شاهد ايضاً..