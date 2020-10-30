ليستر سيتي يخسر جهود كاستاني للإصابة

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إن تيموتي كاستاني سيغيب عن الفريق لما بعد فترة التوقف الدولي في نوفمبر الثاني بسبب إصابة في العضلات الخلفية للفخذ.
وغاب اللاعب البلجيكي، المنضم إلى ليستر من أتلانتا الإيطالي الشهر الماضي، عن فوز الفريق الإنجليزي 2-1 على أيك أثينا في الدوري الأوروبي أمس الخميس.
وسيغيب كاستاني عن مباراتي ليدز يونايتد وولفرهامبتون واندرارز في الدوري بالإضافة إلى مواجهة سبورتينج براجا، في الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل.
وأبلغ رودجرز الصحفيين “تيموتي تعرض لإصابة في العضلات الخلفية للفخذ ولهذا السبب لم يسافر معنا. الإصابة ليست خطيرة لكنه ستبعده عن الفترة المقبلة”.
ولم يتضح بعد موقف المدافع جوني إيفانز لخوض مباراة ليدز يوم الإثنين المقبل رغم عودته من الإصابة.
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