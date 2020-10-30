ديربي جدة | تاريخ مواجهات الاتحاد والاهلي آخر 20 سنة

8 مارس 2000 الأهلي 2-4 الاتحاد الدوري السعودي 9 أبريل 2000 الأهلي 1-2 الاتحاد كأس وليد العهد السعودي - ربع النهائي 17 مايو 2000 الاتحاد 2-1 الأهلي الدوري السعودي - مباراة فاصلة انتهت بهدف ذهبي 22 فبراير 2001 الأهلي 1-1 الاتحاد الدوري السعودي 5 أبريل 2001 الأهلي 3-1 الاتحاد الدوري السعودي 18 أبريل 2001 الاتحاد 0-0 الأهلي الدوري السعودي 25 أبريل 2001 الأهلي 2-4 الاتحاد الدوري السعودي - المربع الذهبي 23 أكتوبر 2001 الأهلي 1- 2 الاتحاد الدوري السعودي 8 أبريل 2002 الاتحاد 4-1 الأهلي الدوري السعودي 24 أبريل 2002 الاتحاد 1-2 الأهلي كأس ولي العهد السعودي 1 يناير 2003 الأهلي 1-4 الاتحاد الدوري السعودي 23 أبريل 2003 الاتحاد 0-1 الأهلي الدوري السعودي 28 مايو 2003 الاتحاد 3-2 الأهلي الدوري السعودي 11 نوفمبر 2003 الأهلي 1-1 الاتحاد الدوري السعودي 26 مارس 2004 الاتحاد 1-0 الأهلي كأس ولي العهد السعودي - النهائي 30 أبريل 2004 الاتحاد 2-3 الأهلي دوري أبطال العرب 2004 11 مايو 2004 الاتحاد 3-3 الأهلي الدوري السعودي 1 يونيو 2004 الأهلي 1-1 الاتحاد دوري أبطال العرب 2004 26 سبتمبر 2004 الأهلي 2-4 الاتحاد الدوري السعودي 8 فبراير 2005 الاتحاد 1-0 الأهلي البطولة السعودية الودية للتضامن ضد الإرهاب 26 فبراير 2005 الاتحاد 3-2 الأهلي الدوري السعودي 1 يناير 2006 الاتحاد 2-4 الأهلي ، ركلات جزاء بعد التعادل 1/1 كأس ولي العهد السعودي - ربع النهائي 5 مارس 2006 الاتحاد 2-2 الأهلي الدوري السعودي 23 مارس 2006 الأهلي 1-1 الاتحاد الدوري السعودي 12 أبريل 2006 الاتحاد 3-0 الأهلي الدوري السعودي 6 أكتوبر 2006 الأهلي 3-2 الاتحاد مباراة ودية 22 مارس 2007 الاتحاد 3-0 الأهلي الدوري السعودي 27 أبريل 2007 الاتحاد 1-2 الأهلي كأس ولي العهد السعودي 4 مايو 2007 الأهلي 1-1 الاتحاد الدوري السعودي 25 أكتوبر 2007 الأهلي 2-0 الاتحاد الدوري السعودي 18 يناير 2008 الاتحاد 1-0 الأهلي الدوري السعودي 22 يناير 2008 الاتحاد 2-1 الأهلي كأس الأمير فيصل بن فهد 8 مارس 2008 الأهلي 2-0 الاتحاد كأس الأمير فيصل بن فهد 17 أكتوبر 2008 الأهلي 1-2 الاتحاد الدوري السعودي 31 ديسمبر 2008 الأهلي 0-1 الاتحاد كأس الأمير فيصل بن فهد 15 يناير 2009 الاتحاد 1-0 الأهلي كأس الأمير فيصل بن فهد 24 يناير 2009 الاتحاد 1-2 الأهلي الدوري السعودي 8 سبتمبر 2009 الأهلي 2-1 الاتحاد كأس الأمير فيصل بن فهد 15 نوفمبر 2009 الاتحاد 1-2 الأهلي كأس الأمير فيصل بن فهد 5 ديسمبر 2009 الاتحاد 2-1 الأهلي الدوري السعودي 14 مارس 2010 الأهلي 0-1 الاتحاد الدوري السعودي 16 سبتمبر 2010 الأهلي 1-3 الاتحاد الدوري السعودي 24 فبراير 2011 الاتحاد 2-0 الأهلي الدوري السعودي 24 يونيو 2011 الاتحاد 2-4 الأهلي ، ركلات جزاء بعد التعادل 0-0 كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 1 ديسمبر 2011 الاتحاد 1-3 الأهلي الدوري السعودي 29 مارس 2012 الأهلي 0-1 الاتحاد الدوري السعودي 22 أكتوبر 2012 الاتحاد 1-0 الأهلي دوري أبطال آسيا - نصف النهائي 31 أكتوبر 2012 الأهلي 2-0 الاتحاد دوري أبطال آسيا - نصف النهائي 30 نوفمبر 2012 الاتحاد 1-3 الأهلي الدوري السعودي 14 فبراير 2013 الأهلي 1-1 الاتحاد الدوري السعودي 20 يوليو 2013 الاتحاد 4-4 الأهلي مباراة ودية 4 أكتوبر 2013 الاتحاد 0-0 الأهلي الدوري السعودي 24 يناير 2014 الأهلي 2-1 الاتحاد الدوري السعودي 19 أبريل 2014 الأهلي 2-1 الاتحاد كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال - نصف النهائي 27 أبريل 2014 الاتحاد 2-3 الأهلي كأس خادم الحرمين الشريفين - نصف النهائي 19 ديسمبر 2014 الأهلي 1-1 الاتحاد الدوري السعودي 15 مايو 2015 الاتحاد 1-1 الأهلي الدوري السعودي 22 نوفمبر 2015 الاتحاد 0-3 الأهلي الدوري السعودي 31 ديسمبر 2015 الاتحاد 0-1 الأهلي كأس ولي العهد السعودي - نصف النهائي 2 أبريل 2016 الأهلي 4-2 الاتحاد الدوري السعودي 23 سبتمبر 2016 الأهلي 1-1 الاتحاد الدوري السعودي 27 ديسمبر 2016 الاتحاد 3-2 الأهلي كأس ولي العهد السعودي 3 فبراير 2017 الاتحاد 1-4 الأهلي الدوري السعودي 21 أكتوبر 2017 الأهلي 3-0 الاتحاد الدوري السعودي 4 فبراير 2018 الاتحاد 0-0 الأهلي الدوري السعودي 25 نوفمبر 2018 الاتحاد 1-3 الأهلي الدوري السعودي 1 مارس 2019 الأهلي 1-1 الاتحاد الدوري السعودي 31 أكتوبر 2019 الأهلي 2-1 الاتحاد الدوري السعودي 9 أغسطس 2020 الاتحاد 1-2 الأهلي الدوري السعودي 31 أكتوبر 2020 - الدوري السعودي

كانت هذه تفاصيل خبر ديربي جدة | تاريخ مواجهات الاتحاد والاهلي آخر 20 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.