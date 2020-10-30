يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة العين والشارقة فى الدوري الإماراتي، في إحدى مباريات اليوم الجمعة 30-10-2020 ضمن الجولة الثالثة.

تنقل مباراة “العين والشارقة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “عامر عبد الله”، كما تنقل على قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق “عبد الحميد الجسمي”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت الامارات، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

يستقبل العين نظيره الشارقة في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي وعينه على تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة السابعة.

ويحتل العين المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على “خورفكام” وتعادل في الثانية امام “شباب أهلي دبي”.

في المقابل يتطلع نادي الشارقة إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعدما انتصر في الجولة الأولى على “الفجيرة” وفي الثاني على “الوحدة”.

ويتواجد الشارقة في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الظفرة.

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