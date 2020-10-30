بث مباشر | مشاهدة مباراة العين والشارقة في الدوري الإماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “العين والشارقة” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 30-10-2020 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي.

تنقل مباراة “العين والشارقة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “عامر عبد الله”، كما تنقل على قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق “عبد الحميد الجسمي”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت الامارات، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

يستقبل العين نظيره الشارقة في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي وعينه على تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة السابعة.

ويحتل العين المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 4 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على “خورفكام” وتعادل في الثانية امام “شباب أهلي دبي”.

في المقابل يتطلع نادي الشارقة إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعدما انتصر في الجولة الأولى على “الفجيرة” وفي الثاني على “الوحدة”.

ويتواجد الشارقة في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الظفرة.

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العين 0-1 الشارقة

استاد هزاع بن زايد (العين – الامارات)

الدوري الاماراتي (الجولة الثالثة)

جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “العين والشارقة” ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

تشكيلة العين | خالد عيسى – سعيد جمعة – محمد علي شاكر – تسوكاسا شيوتاني – سالم عبد الله – بندر الاحبابي – أحمد بارمان – يحيى نادر – محمد عبد الرحمن – ويلسون إدواردو – لابا كودجو.

تشكيلة الشارقة | عادل الحوسني – خالد إبراهيم – شاهين عبد الرحمن – سالم سلطان – علي محمد الظنحاني – ماجد سرور – أوتابيك شوكوروف – لوان بيريرا – إيجور كورنادو – كايو لوكاس – ويلتون.

بداية المباراة..

“15 ⚽جوووووووووووووووووول – كايو يفتتح التسجيل لفريق الشارقة في مرمى فريقه السابق ويرفض الاحتفال.

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