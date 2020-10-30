رئاسة برشلونة.. كومان يتجنب الانغماس في المعركة الانتخابية

يتجنب مدرب نادي برشلونة رونالد كومان باستمرار الانغماس في المعركة الانتخابية المقبلة على رئاسة النادي لخلافة الرئيس المستقيل جوسيب بارتوميو والذي كان وراء التعاقد مع مدرب الطواحين السابق.

وسئل المدرب الهولندي عن استقالة بارتوميو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة القادمة ضد ألافيس وما قد يترتب على ذلك من عواقب على عمله وكان كومان هادئاً.

وأشار المدرب إلى أن كل التحركات في مكاتب برشلونة لا تؤثر عليه وقال : “أنا مدرب للنادي وأعمل بجد لدفع الفريق إلى الأمام والفوز بالألقاب، وهذا ما على المدرب القيام به”.

وأضاف : “سننتظر ما إذا كان هناك شيء مختلف أو يتغير. لست متوتراً. أنا منخرط في وظيفتي. المرشحون يتحدثون ويقولون أشياءهم ومشاريعهم ودعونا نرى من سيكون رئيس المستقبل”.

وسُئل كومان عن المرشح توني فريكسا، الذي أكد أنه سيحترم عقده لمدة موسمين، لكنه لم يرغب في إجراء أي تقييمات حيث قال: “لا أحب التحدث عن المرشحين بشكل فردي، سنرى ما يمكن أن يحدث”.

وختم بالقول “ليس من وظيفتي تقييم ما إذا كان شخص ما يتحدث بشكل جيد أو شخص ما يريد تغيير الأمور. أنا هنا من أجل النادي والفوز غدًا هو أهم شيء”.

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