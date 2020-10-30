غزو عربي “إماراتي-مصري” على أندية الدوري الإنجليزي

تتضاعف محاولات رجال الأعمال العرب للاستحواذ على الأندية الإنجليزية سنة بعد سنة، رغم فشل صندوق الاستثمار السعودي في شراء نادي نيوكاسل يونايتد.

وتم كشف النقاب خلال الساعات القليلة الماضية، عن مفاوضات جدية لشراء ناديين كبيرين من أعرق الأندية الإنجليزية من قبل رجال أعمال من مصر والإمارات.

وأكدت الصحف الإنجليزية اقتراب رجل الأعمال المصري “محمد الكشاشي” من الاستحوذ على نادي بيرنلي الناشط حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في صفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون جينه استرليني.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية الشهيرة “إن الكشاشي والمحامي الرياضي كريس فارنيل وقعا اتفاقيات بيع وشراء النادي بعد الاتفاق مع رئيس النادي مايك جارليك، ويأتي ذلك بعد أن قام المحامي الرياضي برفع حظره من امتلاك ناد لكرة القدم من قبل الاتحاد الإنجليزي بعد محاولته السابقة لشراء نادي تشارلتون أثلتيك اللندني”.

وأشارت إلى أن الكشاشي دخل في محادثات لشراء بيرنلي منذ أكثر من عام مع عرض النادي للبيع في فترة سابقة، حتى استطاع بالفعل توقيع الاتفاقية الخاصة بالاستحواذ على معظم أسهمه، ويتبقي فقط اجتيار الاختبار الذي يخضع له مالكي الدوري الانجليزي الممتاز.

وكان الكشاشي يرغب في شراء نادي تشارلتون في وقت سابق، لكنه حول الدفة نحو شراء بيرنلي لأنه ينافس بشكل مميز في الدوري الانجليزي الممتاز منذ سنوات.

فيما كشفت تقارير صحفية عبر صحيفة “تيلجراف” وموقع أتلتيك، أن الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، بات قريبًا للغاية من شراء نادي ديربي كاونتي الذي يلعب في التشامبونشيب.

وكان الأمير خالد بن زايد (62 عامًا) وهو ابن عم الشيخ منصور مالك مانشستر سيتي، ويمتلك مجموعة بن زايد بدبي، قد قدم عروضًا في وقت سابق للاستحواذ على ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

لم ينجح الشيخ خالد في عرض شراء ليفربول في 2018 بلغت قيمته 2 مليار جنيه إسترليني وعرض 350 مليون جنيه إسترليني لنيوكاسل في عام 2019.

وكشف التقارير، بأن المالك الحالي لنادي ديربي كاونتي “ميل موريس” يحاول بيع جزء كبير من النادي منذ الموسم الماضي، موضحًا بأن الشيخ منصور لديه رغبة في الاستحواذ على النادي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن الملياردير قام بتسجيل شركة “ديرفينتيو هولدينجز ليميتد” في سجل الشركات في المملكة المتحدة، مع ثلاثة مديرين: العضو المنتدب لمجموعة بن زايد مدحت كامل كيدواي واثنان من رواد الأعمال البريطانيين المقيمين في سويسرا، أندرو أوبولينسكي وكريستوفر صامويلسون، تم إدراج الشيخ خالد على أنه “شخص ذو سيطرة كبيرة”.

الجدير بالذكر، أن هناك عدد من رجال الأعمال العرب، يمتلكون أندية إنجليزية، وبالطبع على رأسهم منصور بن زايد الذي يمتلك نادي مانشستر سيتي، وكذلك التجربة الناجحة للأمير عبدالله بن مساعد في نادي شيفيلد يونايتد، كما أن هناك تجربة مصرية عن طريق رجل الأعمال ناصف ساويرس الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من نادي أستون فيلا، ومن قبل المصري جمال علام في هال سيتي، والمصري الراحل “محمد الفايد” في فولهام.

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