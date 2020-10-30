بيكهام يوقع صفقة مع نيتفليكس بـ 16 مليون جنيه إسترليني

وقع أسطورة مانشستر يونايتد ولوس أنجلوس جالاكسي “ديفيد بيكهام” صفقة ضخمة مع شركة نيتفليكس بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني، من أجل تقديم برنامج خاص يروي قصة حياته.

وسيستعين قائد منتخب إنجلترا الأسبق بزوجته فيكتوريا آدمز وأبناءه الأربعة أثناء تقديم برنامجه الجديد مع نيتفليكس، كما سيحضر عدد من زملاء بيكهام في أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ولوس أنجلوس جالاكسي وميلان وباريس سان جيرمان.

ووعدت شركة نيتفليكس عشاق ديفيد بيكهام والأندية التي مثلها على مدار مسيرته الاحترافية، بتقديم برنامج مختلف وفريد من نوعه عن جميع البرامج الأخرى التي قدمتها الشركة.

وبدأ ديفيد بيكهام مشروعه الخاص في الولايات المتحدة الأميركية في عام 2017، عندما قام بإنشاء ناد كرة قدم محترف يحمل اسم “إنتر ميامي”.

وانطلقت مسيرة إنتر ميامي في منافسات الدوري الأميركي للمحترفين (الميجور ليج) لأول مرة، مطلع شهر مارس 2020، إلا أن الفريق مُني بـ 5 خسائر متتالية.

وحقق إنتر ميامي أول انتصار رسمي له في المسابقة الاحترافية أمام آورلاندو سيتي بنتيجة 2/3 يوم 22 أغسطس 2020، ضمن الجولة السادسة.

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