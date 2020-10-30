الامارات | "نجم التنس" ينفي محاولة خنق صديقته السابقة

شكرا لقرائتكم خبر عن "نجم التنس" ينفي محاولة خنق صديقته السابقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم كرة المضرب الألماني ألكسندر زفيريف إن اتهامات صديقته السابقة بانه اعتدى عليها في نيويورك العام الماضي هي "ببساطة غير صحيحة".

وأصرّ المصنف سابعاً عالمياً أن مزاعم أولغا شاريبوفا بأنه حاول "خنقها" خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة "لا أساس لها" وجعلته "حزيناً جداً".

ولم تقم شاريبوفا بتسمية زفيريف بمنشور في حسابها على انستاغرام، لكنها عادت وأوضحت إلى وسائل إعلام روسية انها كانت تعني حبيبها السابق البالغ 23 عاماً.

وادعت شاريبوفا أيضا ان رأسها تعرّض للصدم بحائط وأجبرت على الفرار من فندق حافية القدمين.

قال زفيريف الذي بلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة هذه السنة "المزاعم غير المبنية على أي أساس من صديقتي السابقة أولغا شاريبوفا... تجعلني حزيناً جداً".

تابع "يؤسفني كثيرا أن يصدر منها تعليقات مماثلة، لأن الاتهامات غير صحيحة ببساطة".

وأضاف "كانت تربطنا علاقة، لكنها انتهت منذ زمن بعيد. لا أعرف لماذا تصدر أولغا هذه الاتهامات الآن".

وأردف "آمل في أن يجد كلانا طريقة للتعامل مع الآخر مرة جديدة بطريقة معقولة ومحترمة".

وكشف زفيريف أيضا الخميس انه سيصبح والداً من شريكته السابقة برندا باتيا التي عبرت عن رغبتها بعدم مشاركة الحضانة مع صاحب الإرسالات الساحقة الذي علّق على الأمر "كانت الأيام الأخيرة صعبة للغاية بالنسبة إلي".

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