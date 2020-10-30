شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحدد موعد بداية فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الكابتن سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق الكرة الأول لنادى أسوان، منح لاعبى الفريق الأول راحة عقب مباراة الجولة الأخيرة للدورى الممتاز تستمر حتى الإثنين 2 نوفمبر.

وتلقى أسوان هزيمة من نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على ملعب الشرطة بالعباسية في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

وتقرر أن يتجمع الفريق لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد الثلاثاء 3 نوفمبر بالمركز الأوليمبى لبداية المرحلة الأولى لمدة أسبوع على أن ينتقل معسكر الفريق بعدها للأكاديمية البحرية بالإسكندرية.